Una promesa, una obra abandonada y el peligro para los vecinos: cómo está hoy el ex boliche Chocolate

Así se encuentra la obra que quedó completamente abandonada y que afecta a los vecinos. Foto: 0223.

Año 2021: el país recién salía de la cuarentena por la pandemia del Covid 19, muchos buscaban un nuevo lugar donde vivir y allí apareció una promesa esperanzadora. La firma constructora Tromarco anunciaba una obra que "cambiaría la zona de Constitución", pero hoy la realidad muestra un panorama completamente distinto.

Se prometía una construcción y muchas familias quedaron a la deriva esperando su vivienda. Foto: 0223.

"En lo que supo ser 'La Avenida del Ruido', que hoy vuelve a tomar fuerza con actividades y propuestas residenciales, comerciales y de esparcimiento, se emplazará Tromarco Plaza, desarrollo que marcará un antes y un después en la zona, ubicado en un predio que fue sede de las noches más divertidas para muchos marplatenses y quienes visitaban nuestra ciudad", vendía la compañía.

Se trataba de la manzana donde había funcionado la discoteca “Chocolate”, emplazada en Constitución entre Libres del Sud y Esquiú. Allí comenzaron algunos movimientos de suelo y se colocaron carteles que prometían una obra monumental.

Así se encuentra la obra que quedó completamente abandonada y que afecta a los vecinos. Foto: 0223.

Casi cinco años después sólo quedan escombros y verdaderos dolores de cabeza para los vecinos. "La verdad es que es un desastre hace años, decían que iban a hacer algo lindo y hoy es un asco cómo está esta cuadra", denunciaron en comunicación con 0223.

Enojados y cansados de la falta de respuestas, los vecinos de las manzanas linderas señalaron que cuando la firma se fue, abandonó la obra y no se hizo más cargo de nada. "Muchas veces se mete gente, van y vienen, de noche hacen fuego, rondan por la zona, es un verdadero peligro", graficaron.

La firma Tromarco había presentado un ambicioso proyecto para la zona. Foto: 0223.

Las estructuras descartadas quedaron a la deriva y hoy son foco de inseguridad y también insalubridad. En la esquina, "tuvieron que sacar carteles y arreglar el alambrado para que se vea y no sea tan escondido para que la gente no se meta. La verdad es que es una pena porque la zona está creciendo con muchos comercios y esto afea todo. Pero además es un peligro real para quienes vivimos acá y nadie se hace cargo", reclamaron.

La esquina era el epicentro de la diversión y hoy es puro abandono. Foto: 0223.

La promesa de una mejora quedó en la nada y hoy una esquina que supo ser epicentro de la diversión y el progreso, sólo trae desdicha.