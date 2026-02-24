Avanza la ampliación de la red de agua en la zona sur: cerca de 2.000 vecinos se incorporan al servicio
En una obra que durará alrededor de 210 días, Obras Sanitarias (Osse) ejecutará 445 nuevas conexiones domiciliarias.
El intendente Agustín Neme recorrió este martes los trabajos de ampliación de la red de agua que lleva adelante la empresa Obras Sanitarias (Osse)
en el barrio Alfar.
Esta obra permitirá incorporar al servicio a aproximadamente 2.000 vecinos de la zona sur de Mar del Plata, mediante la ejecución de 445 nuevas conexiones domiciliarias.
Según informaron, los trabajos comenzaron en calle Racedo entre Molise y Toscana, donde se realiza el tendido inicial de cañerías, conexiones domiciliarias, compactación de suelo e instalación de válvulas.
La segunda etapa de las tareas contempla la colocación de 6.500 metros de nueva cañería y un plan de obra con una duración estimada de más de 210 días.
La intervención abarca 30 hectáreas distribuidas en dos sectores del barrio:
- Área delimitada por De La Maza, Diagonal Estados Unidos y Arroyo Corrientes.
- Zona comprendida entre Magrassi, Región Molise, Sáenz (Arroyo Corrientes) y Toscana.
La primera etapa de ampliación, ejecutada entre 2016 y 2017, permitió brindar servicio a más de 3.000 habitantes. Con esta nueva intervención se consolida el plan de mejora y expansión del servicio de agua en la zona sur de la ciudad.
