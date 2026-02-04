Anuncian una obra fundamental para repotenciar el gas en el Parque Industrial: "Es algo histórico"

"Se va a duplicar la capacidad de gas del Parque Industrial", anticiparon. Foto de archivo 0223.

En medio del debate por el Presupuesto en el Concejo Deliberante, llegó una novedad que sorprendió a todos y alegró al sector productivo: se trata de una obra pendiente que duplica la provisión de gas para muchas empresas del Parque Industrial.

"Podemos anunciar la etapa final de las obras del gas en el Parque Industrial, ya que ayer se dio a conocer la conexión para la repotenciación del gas", manifestó el concejal del PRO, Fernando Muro, en referencia al gasoducto de "la Invernada".

Con este nuevo avance, se duplicaría la cantidad de abastecimiento que llegaría al predio, una importante mejora de infraestructura para el General Savio que ayudaría a potenciar su capacidad productiva.

La conexión del gasoducto proviene de La Invernada. Foto ilustrativa 0223.

Las obras aprobadas por Camuzzi Gas Pampeana, abastecerán a un amplio sector del parque y facilitarán la radicación de empresas que dependen de este recurso energético clave.

El edil remarcó que las tareas son parte de un trabajo conjunto con las firmas industriales: "Es una obra histórica que empieza en los próximos días y que se da con el esfuerzo privado, de las empresas que llegan a la ciudad y que como Estado damos las condiciones para que eso pase".

"Este anuncio muestra lo importante que es el Estado inteligente que acompaña y no pone palos en la rueda al privado, para lograr que tengamos un desarrollo único", agregó Muro, quien recordó que la ciudad tiene "un Parque Industrial completo".