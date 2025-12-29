Otra cara de la grieta: Provincia invertirá 668 veces más que la Nación en obra pública en Mar del Plata

El presupuesto nacional recientemente aprobado y el provincial, también sancionado como ley en diciembre, permiten exponer con claridad las visiones contrapuestas que las administraciones de Javier Milei y Axel Kicillof tienen sobre un eje en particular: la obra pública. Mientras es demonizada desde un lado, al presentarla como un “antro de corrupción” y supeditarla a la iniciativa privada, es reivindicada desde el otro como un deber indelegable del Estado para el desarrollo de infraestructura productiva y el mejoramiento de las condiciones de vida de la población.

Un número habla por sí solo. Según los presupuestos 2026, la Provincia invertirá 668 veces más que la Nación en obra pública en Mar del Plata. Mientras la gestión de Kicillof prevé 35 proyectos con fondos por más de 21 mil millones de pesos, la Nación apenas completará dos intervenciones mínimas por solo 32 millones.

De acuerdo al detalle de actividades previstas por el gobierno nacional para el próximo año, solo se contemplan dos planes de obras en el distrito. Por un lado, el Ministerio de Economía, a través de la Secretaría de Obras, ejecutará el proyecto de refuncionalización y restauración del Hotel Nº 4 de la Unidad Turística del Complejo Chapadmalal. Se trata de la finalización de una obra iniciada en 2022 durante el gobierno de Alberto Fernández y que fue pausada con la llegada de La Libertad Avanza a la Casa Rosada. Los fondos asignados ascienden a 20 millones de pesos, financiados por el Tesoro nacional.

La segunda obra corresponde a la refuncionalización del edificio de la delegación Mar del Plata de la Dirección Nacional de Migraciones, ubicado en San Martín al 3100, otro proyecto iniciado años atrás y luego discontinuado. En este caso, la ejecución estará a cargo de la Dirección de Delegaciones de Migraciones, con un presupuesto de 12 millones de pesos, también con financiamiento del Tesoro nacional.

Milei y Kicillof, en una de las pocas veces que coincidieron, durante las inundaciones en Bahía Blanca.

El contraste desde Provincia

Por su parte, el Presupuesto 2026 aprobado por la Legislatura bonaerense establece un total de 35 obras para Mar del Plata, con un acumulado de $21.377.605.504, aunque el monto podría ser mayor ya que en el presupuesto se incluyen partidas genéricas para intervenciones de distintas áreas que eventualmente podrían ejecutarse en la ciudad.

Entre las más relevantes se observa una serie de proyectos para el desarrollo de unidades habitacionales a través del Instituto de la Vivienda, por $4.244.113.184, entre ellas la construcción de 100 viviendas en el barrio San Jacinto. El Ministerio de Justicia tiene asignadas dos partidas para mejorar las condiciones en la Unidad Penal Nº 15 de Batán: $3.580.658.261 para mantenimiento preventivo y correctivo, y $2.860.699.164 para la construcción de un pabellón colectivo.

El Ministerio de Infraestructura es otra de las áreas con mayor cantidad de obras previstas. Entre ellas se destaca una partida de $2.800.000.000 para la revalorización de edificios y monumentos del patrimonio arquitectónico, que incluye el avance de la puesta en valor de la Rambla. Además, se incorporó una asignación de mil millones de pesos para la ejecución de la Casa de la Provincia.

El Instituto de la Vivienda prevé diversos planes habitacionales para Mar del Plata.

El presupuesto destinado a Mar del Plata se encuentra entre los 11 más elevados de los 135 municipios bonaerenses. El listado es encabezado por Bahía Blanca, con $93.700 millones, principalmente orientados a obras para afrontar la problemática de las inundaciones. No obstante, la participación de General Pueyrredon queda relegada si se la compara con su peso demográfico: mientras concentra el 3,8% de la población bonaerense, recibirá el 1,1% de los fondos provinciales para obra pública.

Esa relación se profundiza de manera aún más marcada en el caso de la Nación. Aunque General Pueyrredon representa el 1,44% de la población del país, su presupuesto nacional de obra pública será de apenas el 0,003%.