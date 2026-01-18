SUPLEMENTOS
Discutió con una vecina por los perros y disparó en la calle

Sucedió el sábado a la tarde en el barrio San Patricio. El agresor de 43 años pasó la noche en el complejo penitenciario de Batán y fue trasladado a Tribunales.

Ocurrió en el barrio San Patricio.

18 de Enero de 2026 09:57

Por Redacción 0223

Una discusión vecinal relacionada con una vieja disputa por el cuidado de unos perros terminó con un hombre de 43 años aprehendido luego de efectuar varios disparos con un arma de fuego por las calles del barrio San Patricio.

Luego de un llamado al 911, personal afectado al Operativo De Sol a Sol llegaron a la intersección de las calles 465 y 22 donde redujeron al sujeto que había efectuado las detonaciones en la calle tras un nuevo cruce de palabras.

Intervino personal de la comisaría decimotercera.

Tras constatar que ni la mujer de 35 años con la que había peleado ni el resto de los vecinos y ocasionales transeúntes habían resultado heridos, el agresor fue trasladado a la comisaría decimotercera para realizar las actuaciones de rigor.

La fiscal Constanza Mandagarán dispuso que se lo notifique de la formación de una causa por abuso de armas y que sea alojado en la Unidad Penal N°44 de Batán.

Este domingo será trasladado a Tribunales para prestar declaración en la Unidad Funcional de Instrucción N°4.  

