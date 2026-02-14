Vecinos en lucha: estaban armados, se pelearon y metieron en una casa
Sucedió en el barrio Florencio Sánchez. Un hombre y una mujer fueron aprehendidos. Secuestraron el revólver que intentaron descartarse
Una pelea vecinal por motivos que no fueron establecidos terminó el viernes a la noche con la aprehensión de una pareja en el barrio Florencio Sánchez y el secuestro de un revólver que intentaron descartarse al ingresar a un domicilio
Fue personal del Comando de Patrullas el que tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado en medio de una confrontación vecinal llegó a la zona de Juana Manso y Benito Lynch.
Al arribar al lugar los efectivos constataron un tumulto de personas en actitud hostil, logrando visualizar a un masculino que portaba un arma de fuego. Al impartirle la voz de alto, el sujeto intentó darse a la fuga, ingresando a un domicilio cercano junto a la acompañante.
Ambos fueron finalmente reducidos y aprehendidos en el interior de la vivienda: durante el procedimiento, la femenina descartó una pistola calibre .22 LR, con siete cartuchos intactos. Debido a la hostilidad de terceros presentes en el lugar, el personal policial debió replegarse para resguardar la integridad física de los efectivos y de los aprehendidos.
La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por los delitos de portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, el secuestro del armamento para su peritaje por Policía Científica y el traslado de los aprehendidos a sede judicial.
