Vecinos en lucha: estaban armados, se pelearon y metieron en una casa

Una pelea vecinal por motivos que no fueron establecidos terminó el viernes a la noche con la aprehensión de una pareja en el barrio Florencio Sánchez y el secuestro de un revólver que intentaron descartarse al ingresar a un domicilio

El hombre quedó aprehendido.

Fue personal del Comando de Patrullas el que tras un llamado al 911 que alertaba sobre la presencia de un sujeto armado en medio de una confrontación vecinal llegó a la zona de Juana Manso y Benito Lynch.

Al arribar al lugar los efectivos constataron un tumulto de personas en actitud hostil, logrando visualizar a un masculino que portaba un arma de fuego. Al impartirle la voz de alto, el sujeto intentó darse a la fuga, ingresando a un domicilio cercano junto a la acompañante.

La mujer se descartó de un arma.

Ambos fueron finalmente reducidos y aprehendidos en el interior de la vivienda: durante el procedimiento, la femenina descartó una pistola calibre .22 LR, con siete cartuchos intactos. Debido a la hostilidad de terceros presentes en el lugar, el personal policial debió replegarse para resguardar la integridad física de los efectivos y de los aprehendidos.

La fiscal de Flagrancia María Isabel Sánchez dispuso la formación de causa por los delitos de portación ilegal de arma de guerra y violación de domicilio, el secuestro del armamento para su peritaje por Policía Científica y el traslado de los aprehendidos a sede judicial.