Lo cruzaron en la calle, le dispararon y lo dejaron tirado

Un sujeto de 21 años fue baleado el sábado a la madrugada en el barrio Libertad y las autoridades policiales y judiciales intentan establecer lo sucedido ya que no han aparecido hasta el momento testigos del hecho.

Fuentes oficiales confirmaron a 0223 que el hecho quedó al descubierto cuando personal del Destacamento del Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) dio aviso, minutos antes de las cuatro de la madrugada, del ingreso de un joven con una herida de arma de fuego.

“Estaba lúcido, no consciente, con un orificio de entrada en el lado derecho del abdomen y uno de salida en la espalda”, señalaron.

El joven fue atacado en inmediaciones de las calles Beruti y Colombia, a menos de doscientos metros de su casa y por el momento se desconocen las circunstancias del ataque.

Las actuaciones por averiguación de ilícito fueron remitidas a la fiscalía en turno a cargo de Constanza Mandagarán.