Apuñaló a un hombre durante una pelea en la zona de la pileta cubierta

La recorrida de rutina que personal de la Subcomisaría Casino realizaba en la zona de la rambla permitió aprehender a un hombre de 43 años que apuñaló a otro durante una pelea en la zona de la pileta cubierta.

El procedimiento se originó tras una gresca entre personas en situación de calle, donde el imputado agredió a la víctima utilizando un arma blanca y le ocasionó lesiones de carácter leve.

Tiene 43 años.

El aprehendido es un turista que está en situación de calle mientras que el herido, de la misma edad, fue atendido por personal del SAME en el lugar. Tras las curaciones de rigor se resolvió que no era necesario su traslado e informó que deseaba instar la acción penal.

El imputado, que empleó un cuchillo tipo filetero para el ataque, fue trasladado a la dependencia donde labraron actuaciones por el delito de lesiones leves.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso su alojamiento en la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.