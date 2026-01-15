Estaba borracho y fue a pedir una changa: le dijeron que no y rompió una ventana

Un hombre de 42 años que rompió una ventana de un taller mecánico en el barrio Bernardino Rivadavia fue aprehendido por personal policial que recorría la zona luego de ser alertado por un peatón circunstancial.

Los oficiales del Comando de Patrullas llegaron a la esquina de la avenida Jara y Garay donde observaron a un hombre alterado, aparentemente bajo los efectos del alcohol, y al dueño del comercio que exhibía un ventanal astillado y el faltante de dos cámaras de seguridad.

Tiene 42 años.

La víctima, de 32 años, refirió que el imputado es un conocido que suele ir al lugar a pedir changas, que se había presentado ebrio y al momento de ser rechazado arrancó las cámaras de seguridad y rompió un vidrio.

Una vez labradas las actuaciones de rigor en la comisaría cuarta desde la fiscalía de Flagrancia ordenaron la notificación de una causa por daño y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán.