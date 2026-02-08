Salió de bailar, lo golpearon en la calle y terminó en el hospital

Un hombre de 30 años que había ido a bailar fue atacado a golpes por varias personas en la ciudad de Batán y debió ser trasladado de urgencia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa).

De acuerdo a los datos a los que tuvo acceso 0223, el hecho se registró en inmediaciones de Colectora y calle 132 cuando en circunstancias aún no establecidas, la víctima fue abordada por un par de personas que lo atacaron a golpes.

Las actuaciones las hizo personal de la comisaría octava.

En el lugar aprehendieron a un joven de 18 años por el ataque y a una mujer de 24 que intentó impedir el accionar policial, mientras que el herido fue trasladado rápidamente a la guardia del Higa.

Personal de la comisaría octava hizo las primeras tareas en la zona para elevar las actuaciones a la fiscalía en turno a cargo de Leandro Arévalo. El imputado va a declarar en las próximas horas.