Tenía un pedido de captura y cayó cuando entró “de prepo” a la casa del padre
Tiene 36 años. Lo atraparon en la vivienda del barrio Malvinas Argentinas. Quedó alojado en el complejo penitenciario de Batán.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Un hombre de 36 años sobre quien pesaba un pedido de captura activo por parte de la Justicia correccional fue aprehendido por personal policial cuando intentó ingresar por la fuerza a la casa de su padre en el barrio Malvinas Argentinas.
Fue personal de la comisaría sexta el que aprehendió en inmediaciones de las calles 3 de Febrero y Coronel Suárez al sujeto que ingresó a la vivienda de su padre sin autorización y lo amenazó de muerte.
Al reducirlo e identificarlo confirmaron que tenía pendiente un pedido de captura activa dispuesto por el Juzgado Correccional N° 3, por lo que fue reducido y trasladado a la dependencia.
La fiscal de Flagrancia Mariana Baqueiro dispuso la notificación de causa por violación de domicilio y amenazas y su alojamiento en la Unidad Penal N°44 de Batán hasta que preste declaración en Tribunales.
