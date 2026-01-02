Prendieron fuego un Audi y denuncian que hay un "quema coches" suelto

La locura llegó a límites impactantes en el barrio Las Avenidas, una zona residencial de Mar del Plata y un punto estratégico del verano porque es una de las vías por donde pasa el tráfico que va a la playa del centro al sur de la ciudad. En ese contexto, el quema coches hace temer a locales y turistas.

Los vecinos se comunicaron con el WhatsApp de 0223 y contaron que hace un tiempo empezaron las situaciones de estas características. Pensaron que era un siniestro fortuito primero, luego sospecharon que quemaban autos para descartarlos y con la repetición de los hechos se convencieron de que se trataba de un quema coches. ¿Es verdaderamente un pirómano el culpable?

El primer día del 2026 no trajo ningún cambio. Es más, sorprendió por la gama del nuevo vehículo que fue víctima del fuego. En el barrio se desayunaron con humareda y, cuando salieron a registrar lo sucedido, vieron las llamas cubriendo por completo un auto marca Audi.

"La policía está revisando las cámaras de seguridad porque nos dicen que es la misma persona que prendió otros vehículos". le comentó un vecino a 0223. El hecho sucedió en Ortiz de Zárate entre Dellepiane y Talcahuano, dejando atónitos a todos en el barrio y sorprendidos a quienes pasaban por dicho sector de la ciudad en un primero de enero.

Mientras tanto, las autoridades policiales analizan las cámaras de seguridad de la zona para dar con el paradero del sujeto, señalado como el "quema coches" del barrio.