El Indec reportó que Mar del Plata registra la peor estadística de actividad hotelera de los últimos 21 años

El Instituto Nacional de Estadística y Censos de la República Argentina (Indec) reportó que la actividad hotelera de Mar del Plata se encuentra en uno de sus peores niveles desde 2004, año en que comenzó a medir el movimiento registrado por los establecimientos hoteleros y parahoteleros en las principales ciudades turísticas del país.

Con los datos publicados correspondientes a octubre de 2025, la ciudad acumula 2.954.758 pernoctaciones en los primeros diez meses del año. Para encontrar un registro peor hay que remontarse a 2004, cuando, en un contexto aún marcado por los coletazos de la crisis de 2001, se contabilizaron 2.884.001 pernoctaciones.

La estadística vinculada a los viajeros alojados no resulta tan dramática, aunque sí preocupante. Los 843.070 viajeros registrados en 2025 representan el peor dato desde 2017, cuando se habían contabilizado 840.051, en una serie que no incluye los años 2020 y 2021 por el impacto de la pandemia.

La Encuesta de Ocupación Hotelera (EOH) funciona como un termómetro de la actividad hotelera formal, aunque no debe interpretarse como un indicador que refleje de manera integral la situación del turismo, donde confluyen diversas modalidades de alojamiento que no son registradas por el Indec.

En caída franca

De acuerdo con los datos oficiales del Indec, Mar del Plata viene registrando una caída sostenida durante los dos años de gobierno de Javier Milei: del 29,6% respecto de 2023, cuando se habían contabilizado 4.196.910 pernoctaciones, y del 13,9% en relación con 2024, año en el que se registraron 3.433.267.

La pendiente descendente es algo menor en el caso de los viajeros hospedados, que pasaron de 1.027.796 en 2023 a 877.223 en 2024 y a los actuales 843.070. Esto representa una caída bianual del 17,9% y una reducción interanual del 3,9%.

La EOH del Indec refleja un aspecto puntual del turismo: la actividad hotelera registrada.

Las diferencias se explican por un fenómeno que se viene consolidando en los últimos años: la reducción de la estadía promedio, vinculada tanto a nuevas formas de hacer turismo como a una menor capacidad de consumo de los visitantes. La magnitud del cambio es tal que en 2025 Mar del Plata registra la peor estadía promedio desde que el Indec realiza esta medición, con 3,50 noches por turista. El pico se alcanzó en 2016, cuando el promedio fue de 4,11 noches.

En la comparación histórica de las pernoctaciones, los mejores registros se concentran en el período 2006-2012, con cuatro de los cinco años en los que se superaron los 4 millones de pernoctaciones. El máximo corresponde a 2007, con 4.792.506, seguido por 2006 con 4.244.298, 2023 con 4.196.910, 2008 con 4.151.294 y 2012 con 4.146.672.