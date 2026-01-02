Siguen los cambios en el gabinete de Neme: renunció la directora del Cema y un exconcejal radical fue nombrado en Educación

Entre los cambios de gabinete, se confirmó la renuncia de la directora del Cema.

El equipo de gestión del flamante intendente Agustín Neme continúa con movimientos y en las últimas horas se conoció una renuncia en un área clave de Salud, la llegada de un exconcejal radical a Educación y un nuevo nombramiento en Inspección General.

Tras un año y tres meses al frente de la Dirección del Centro de Especialidades Médicas Ambulatorias (Cema), Carina Conde presentó su renuncia al cargo por motivos personales, efectiva desde el 1° de enero. Conde completó un ciclo de seis años en distintos cargos dentro de la Secretaría de Salud, conducida por Viviana Bernabei, y se reincorporó a su puesto como médica de planta.

Siguen los cambios en el equipo que acompaña al intendente Agustín Neme.

Según informaron fuentes municipales a 0223, por el momento no está definido quién quedará a cargo de la Dirección del Cema. Mientras tanto, las funciones del área serán asumidas por la secretaria Bernabei, la subsecretaria Stephanie Schon y el resto de las directoras de Salud.

Por otro lado, el gobierno municipal continúa con la decisión de reconocer el aporte realizado en los últimos cuatro años por los concejales del oficialismo y confirmó el nombramiento de Daniel Núñez como subsecretario de Educación. El cargo se encontraba vacante desde la renuncia de Marcelo López, en julio de 2025, dentro de una secretaría conducida por el radicalismo, bajo la órbita del secretario Fernando Rizzi.

Del Concejo al Ejecutivo: Daniel Núñez es el nuevo subsecretario de Educación.

De esta manera, el gabinete de Neme ya cuenta con cuatro de los seis concejales del oficialismo que no renovaron su banca en las elecciones de 2025: además de Núñez, Guillermo Volponi se desempeña como secretario de Producción, Angélica González como subsecretaria Técnica y Administrativa, y Cristian Beneito como director ejecutivo del Emsur. La única que quedó fuera del esquema es Mercedes Morro, mientras que la radical Marina Sánchez Herrero fue electa vicepresidenta de la Unmdp.

Finalmente, Neme también designó a Santiago Barquín como nuevo director general en Inspección General, un área en plena reestructuración tras la asunción de Marcelo Cardoso como concejal y el nombramiento de Cristian Beltrán como subsecretario del área.