Tragedia: hallan muerto a un marplatense que acampaba en un lugar no habilitado de Entre Ríos

Fue encontrado en el Puente Rosa del Camino Costero de Colón.

Un marplatense de 40 años fue hallado sin vida durante la tarde de este viernes en la ciudad de Colón, donde se encontraba acampando en una zona no habilitada, al sur del área de playas.

El descubrimiento se produjo cerca de las 15 en inmediaciones del conocido Puente Rosa. Personal de Tránsito Municipal se acercó hasta el lugar para notificar al hombre que estaba instalado en un sector no permitido. Sin embargo, al intentar contactarlo y no obtener respuesta desde el interior de la carpa, dieron aviso a la Policía de Entre Ríos.

Policía científica corroboro que se trato de una muerte natural.

Minutos después, efectivos de la Jefatura Departamental Colón confirmaron que el hombre se encontraba sin vida dentro de la carpa. En el lugar trabajó la fiscal Di Pretoro junto al médico policial, quienes llevaron adelante las actuaciones de rigor.

Policía de Entre Ríos identifico al hombre oriundo de Mar del Plata. Fuente: El Entre Ríos

Tras las pericias, las autoridades determinaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia y que el fallecimiento se produjo por causas naturales.

Cumplidos los procedimientos legales, se iniciaron los trámites para la entrega del cuerpo y la correspondiente notificación a sus familiares en Mar del Plata.