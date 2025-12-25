La exconcejala Angélica González se suma al gabinete de Neme y desplazan a un funcionario ligado a Morro

Oficialista de pura cepa: González ya tiene su lugar en el gabinete.

Los exconcejales más cercanos al gobierno del PRO continúan formalizando su incorporación al gabinete del intendente interino Agustín Neme. En ese marco, se conoció la designación de Angélica González, referente de la Coalición Cívica de Mar del Plata.

González, quien durante años cumplió un rol central en la Comisión de Obras, fue designada como subsecretaria Técnica y Administrativa, bajo directivas del secretario de Legal, Técnica y Hacienda, Mauro Martinelli. Psicóloga y sexóloga de profesión, acaba de completar ocho años como concejala, por lo que no podía renovar su banca.

Su incorporación se suma a la de otros dos exconcejales estrechamente ligados al gobierno municipal: el actual secretario de Producción, Guillermo Volponi, y el flamante director ejecutivo del Emsur, Cristian Beneito.

Un hombre estrechamente ligado a Morro tuvo que renunciar en el Emturyc.

Distinta es la situación de la histórica dirigente gastronómica Mercedes Morro, quien no solo no fue incorporada al gabinete sino que, además, en las últimas horas se conoció el desplazamiento del único funcionario que le respondía. A través de un decreto, Neme le aceptó la renuncia a Darío Ocampo, quien se desempeñaba como director coordinador en el Emturyc.

Por último, Neme avanzó con un nuevo nombramiento: el de la abogada Araceli Spadano, quien asumió como directora general de Asuntos Estratégicos.