Video: en 33 segundos y entre tres menores: así se robaron una moto

El lunes 15 de febrero por la mañana, en calle Brown entre Las Heras y Sarmiento, pleno centro de Mar del Plata, fue robada una moto en menos de 33 segundos.

El hecho ocurrió cuando el propietario de una Bajaj Dominar 250 roja dejó estacionado el vehículo en la vereda, sobre la mano izquierda, alrededor de las 10 de la mañana. Para asegurarse, colocó la traba de volante como medida de seguridad, pero no fue suficiente.

El propietario del rodado la había comprado en 2025.

Al regresar a las 12:30, se encontró con que el rodado ya no estaba en el lugar. En ese momento se acercaron vecinos de la zona, quienes le comentaron que tres masculinos de “no más de 15 años” habían forcejeado la moto y se dieron a la fuga con el vehículo al ser vistos por personas del barrio.

En el video se puede observar cómo los tres implicados realizaron recorridas previas en varias oportunidades antes de concretar el robo. Al momento del hecho, no tardaron más de 30 segundos en llevarse la moto: mientras uno la encendía, otro cortaba la cadena de seguridad y el tercero hacía de campana. Rápidamente se subieron al rodado y escaparon.

El dueño del vehículo, en diálogo con 0223, comentó que la moto la había comprado el año pasado y que era 0 km, por lo que estaba prácticamente nueva. Además, entre los faltantes vinculados al hecho, identificó la ausencia del título del vehículo y un par de guantes.