Levaggi y Mazza se quedaron los 10K en el LoveRun de Palestra

La victoria más especial. Palestra es parte de su vida, Levaggi es la madrina de la prueba y la ganó. (Fotos: Prenas LoveRun)

La reconocida atleta marplatense Micaela Levaggi y el jujeño Miguel Maza se coronaron este miércoles como los brillantes ganadores de la primera edición de 10K Love, carrera competitiva que tuvo un extraordinario estreno en el marco del séptimo evento LoveRun, de la ONG Palestra.





Una mañana inolvidable, con un día a pleno sol, alta temperatura y nada de viento enmarcaron una prueba excelente, con participación de numerosos atletas de elite y que, además, erigió como ganadora a Levaggi, quien es la madrina de LoveRun, resultado que despertó un sinfín de emociones entre todos los integrantes del staff de Palestra. Por su parte Maza, quien entrena en Mar del Plata durante una buena parte del año y se siente local, ratificó sus dotes de fondista una vez más en el Corredor Saludable.

Mientras, en la distancia de 5K, en mujeres triunfó la jovencita marplatense Renata Sáenz, de apenas 11 años, la hija de Santiago Sáenz y la notable atleta Sofía Luna, este miércoles escolta de Levaggi en los 10K. Y entre los hombres venció Tomás Moyano, también de Mar del Plata.

Al mismo tiempo, también se desarrolló la correcaminata solidaria con la entusiasta participación de cientos de personas de todas las edades involucradas, en muchos casos desde el día uno, allá por 2019, con la causa de Palestra. Llegó la innovación, con la incorporación de la modalidad competitiva, pero al mismo tiempo se conservó la esencia y el espíritu de LoveRun: un evento familiar, para compartir y con el enorme valor agregado de ayudar a quienes más lo necesitan.

La directora de LoveRun, Lila Pintos, acompañada por todo el staff de Palestra en cada área organizativa, contó con la inestimable colaboración de Leonardo Malgor para coordinar la parte competitiva. A lo largo de la mañana, los expertos conductores Javier Teti y Florencia Cordero se encargaron de mantener el ánimo de todos los presentes bien arriba.

Por supuesto que hubo ceremonia de premiación y podios, con participación de numerosos funcionarios municipales, como el propio intendente Agustín Neme, el presidente del Emder, Sebastián D’Andrea, el concejal Ricardo Liceaga Viñas, el director general de infraestructura del Emder, Martín Rosales, y el senador nacional Maximiliano Abad, entre otras autoridades. También participó Gustavo Weber, titular de la ONG Travesía por Mogotes, entidad que colaboró en la asistencia sanitaria con su desfibrilador.

Luego de su triunfo, Levaggi, como es costumbre, se emocionó y emocionó a todos. “Es una alegría enorme. Ganar representando a Palestra lo deseaba un montón y se me dio. Sentí el cariño de toda la gente en el camino, de toda la ONG y los atletas de elite que se sumaron a participar y se los súper agradezco. Quisiera destacar que los atletas de elite son invitados a las carreras. Pero cuando se enteraron de que era a beneficio de un Hogar, todos quisieron pagar la inscripción. Eso me llegó al corazón porque grandes deportistas son también grandes personas”, expresó.

Por último, se ganó la máxima ovación cuando anunció que “la Copa queda en Palestra –se la obsequió a Graciano- y el cheque -por $ 300.000 como ganadora de la carrera- va para el Club Deportivo Palestra, donde no sólo hay chicos con mucho talento sino también con muchas ganas de salir adelante. Han estado en situación de extrema vulnerabilidad, inimaginables, y, se merecen lo mejor”.

Clasificación general

10K Femenina

1) Micaela Levaggi (Mar del Plata) 34m45s

2) Sofía Luna (Mar del Plata) 35m10s

3) Anahí Castaño (Mar del Plata) 35m36s

4) Micaela Conti (Mar del Plata) 38m28s

5) Magalí Battaglia (Mar del Plata) 39m40s

10K Masculina

1) Miguel Maza (Jujuy) 31m08s

2) Mariano Barreiro (Balcarce) 31m44s

3) Leonardo Guerrero (Mar del Plata) 31m49s

4) Diego Lacamoire (Mar del Plata) 32m53s

5) Sebastián Sosa (General Pirán) 34m19s



5K Femenina

1) Renata Sáenz (Mar del Plata) 20m02s

2) Ámbar Amosso (Mar del Plata) 22m43s

3) María Rossini (Mar del Plata) 24m47s

4) Manuela López Fagalde (Mar del Plata) 25m15s

5) Olga Miuñoz (Mar del Plata) 25m18s

5K Masculina

1) Tomás Moyano (Mar del Plata) 16m12s

2) Lucas Amosso (Mar del Plata) 17m35s

3) Lautaro García Quiñones (Mar del Plata) 18m45s

4) Bastian Torrico Ranieri (Mar del Plata) 21m17s

5) Teo Santana (Mar del Plata) 21m38s