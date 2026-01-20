Le mandó una foto íntima a su novia y cometió un insólito error: "Eso no es mío"

Un simple mensaje de WhatsApp desató un escándalo inesperado que terminó con una relación de pareja destruida tras un error insólito. Todo comenzó cuando una joven compartió en la red social X la captura de pantalla de una conversación que se volvió viral en pocos minutos. Lo que debía ser una charla cotidiana sobre un encuentro se transformó en una prueba irrefutable de una traición amorosa descubierta de forma accidental.

En el chat, el joven envió una foto de una prenda íntima femenina que estaba apoyada sobre su cama, sin percatarse de su error. La reacción de la chica fue inmediata ante el hallazgo y le aclaró sin vueltas que ese objeto no le pertenecía en absoluto. “Eso no es mío, Augusto”, sentenció ella en la conversación, marcando el inicio del fin para el vínculo que mantenían hasta ese preciso momento.

Las reacciones de los usuarios ante el increíble error

La publicación no tardó en explotar y sumó más de 43 mil reacciones de usuarios que no podían creer la torpeza del protagonista. Entre los comentarios más destacados, muchos internautas se burlaron de la falta de cuidado del hombre al enviar la evidencia de su propia infidelidad. “Pobre tipo, lo mandó sin querer y se mandó al carajo solo”, opinó uno de los seguidores que siguió de cerca el hilo viral.

La joven acompañó la imagen con un descargo contundente preguntándose qué debía hacer ante semejante situación ocurrida durante la madrugada. Otros usuarios fueron más drásticos en sus consejos y le sugirieron que cortara todo tipo de comunicación con el ahora exnovio de manera definitiva.