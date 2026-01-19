Un pitbull atacó a una bebé de un año y la dejó en terapia intensiva

Un pitbull atacó a una pequeña de un año en Santa Fe. Imagen ilustrativa.

Una bebé de un año permanece internada en estado grave en el Hospital de Niños Orlando Alassia de Santa Fe, luego de haber sido atacada brutalmente por un perro de raza pitbull.

El hecho ocurrió este viernes por la tarde en una vivienda ubicada al suroeste de la capital provincial. La menor fue asistida en el lugar y trasladada de urgencia al hospital pediátrico, donde quedó internada bajo estricta observación médica debido a la gravedad de las lesiones.

Según fuentes oficiales, la bebé presentó pérdida de masa encefálica y levantamiento del cuero cabelludo como consecuencia de las mordeduras.

Por estos momentos transita su tercer día de internación y permanece con asistencia respiratoria mecánica, bajo coma inducido y con monitoreo permanente.

"La menor fue compensada inicialmente en la guardia, tras lo cual fue trasladada a terapia intensiva y luego ingresada al quirófano, donde neurocirujanos realizaron una intervención de urgencia", explicó Pablo Ledesma, director del Hospital de Niños.

Hasta el momento no se dieron a conocer las circunstancias exactas en las que ocurrió el violento episodio, que aún es materia de investigación.