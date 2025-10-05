El calvario de una estudiante: ofrecen sexo virtual con la foto de su cara y la dirección de su casa

"Hace casi dos años que mi hija no tiene paz". Así lo expresó Cristina, una docente santiagueña cuya hija, estudiante de medicina, sufre un ciberacoso que convirtió su vida en una pesadilla. “Ya no sé a quién más recurrir para pedir ayuda y que este calvario termine porque no se puede vivir así”, afirmó la mujer. A pesar de las denuncias y el acompañamiento de Derechos Humanos, la causa judicial no avanzó.

“En enero sentí que nacía una luz de esperanza para nosotras”, recordó la señora tras una entrevista en la que dio a conocer el caso. Sin embargo, explicó que lucharon durante un año para identificar a la persona que subía fotografías de la chica "a diferentes plataformas y redes virtuales ofreciendo sexo", aunque la causa no avanzó hasta la actualidad.

El acosador, por lo pronto, accede a datos personales y “sube fotos de ella a Telegram, a Facebook, genera imágenes con su foto y con su nombre". Al mismo tiempo, crea perfiles falsos donde asegura que la adolescente brinda sexo gratuito de manera online. La víctima recibe llamadas internacionales toda la noche, mientras que su dirección también fue publicada, poniendo en riesgo su seguridad.

La salud mental de la joven se vio afectada gravemente: “Mi hija tuvo que comenzar terapia para poder mantenerse fuerte en esta situación… siente que no tiene fin y llora; llora y me dice que no da más”, relató Cristina. A pesar de cambiar tres veces su número, el hostigamiento no cesa: “Esta persona continúa con el mismo mecanismo y hasta ahora no se ha podido avanzar en nada”.