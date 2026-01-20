Boca Juniors y una apuesta inesperada: Úbeda mira a la Reserva para el debut del Torneo Apertura

Las bajas en ataque obligaron al DT xeneize a sorprender con una alternativa juvenil que vuelve a meterse en escena.

Las lesiones volvieron a golpear a Boca Juniors en el arranque de la temporada y condicionaron seriamente la planificación ofensiva de cara al debut en el Torneo Apertura. Con Miguel Merentiel, Edinson Cavani y Milton Giménez descartados, el entrenador Claudio Úbeda tuvo que reconfigurar el ataque sobre la marcha y, tras caerse el pase de Marino Hinestrosa, recurrió a una alternativa que pocos tenían en el radar inmediato.

La sorpresa llegó desde el semillero: Íker Zufiaurre, delantero de la Reserva, volvió a entrenarse con el plantel profesional y se metió en la consideración del cuerpo técnico en la previa del estreno frente a Deportivo Riestra. Con 20 años, el atacante aparece como una solución de emergencia ante la falta de variantes ofensivas disponibles.

Zufiaurre es un futbolista que Boca sigue de cerca desde hace tiempo. Aunque su posición natural es la de extremo, puede desempeñarse también como centrodelantero o segundo punta, una versatilidad que hoy resulta clave para Úbeda en un contexto de urgencias. Esa capacidad para adaptarse a distintos roles ofensivos fue determinante para que el DT decidiera sumarlo nuevamente a los trabajos del primer equipo.

Nacido en Adelia María, una pequeña localidad rural de Córdoba, llegó al club en 2017 como mediapunta. Con el paso de los años fue transformando su juego hasta afirmarse como un atacante más profundo y punzante por las bandas. Su formación en divisiones juveniles lo fue moldeando como un jugador desequilibrante, con buena lectura para atacar los espacios.

Su debut en Reserva se produjo a fines de 2023 bajo la conducción de Mariano Herrón, y rápidamente empezó a dejar buenas sensaciones. En 2024 tuvo un rol destacado en la Copa Libertadores Sub-20, donde Boca fue subcampeón y Zufiaurre aportó dos goles en cinco partidos, compartiendo plantel con juveniles que hoy ya suman minutos en Primera.

El estreno oficial en el primer equipo llegó en abril de 2024 en la Copa Sudamericana, y luego sumó minutos en la Liga Profesional y convocatorias a la Selección argentina Sub-20. Si bien todavía no logró consolidarse definitivamente en la máxima categoría, el contexto actual lo vuelve a poner en el centro de la escena. En medio de la emergencia ofensiva, Boca apuesta otra vez por su cantera y Zufiaurre asoma como una alternativa concreta para el Torneo Apertura.