Mar del Plata a un paso de regular las viviendas y comercios de contenedores

El proyecto para habilitar y regular la construcción con containers en Mar del Plata dio un paso clave: obtuvo despacho en la comisión de Obras del Concejo Deliberante, aunque su redacción será modificada a partir de observaciones técnicas.

La iniciativa, impulsada por el Pro y con la autoría de Julián Bussetti, busca establecer un marco normativo para permitir el uso de contenedores marítimos reutilizados como viviendas, oficinas, comercios y alojamientos turísticos en el partido de General Pueyrredon.

Entre sus fundamentos, el expediente plantea que este tipo de construcción ofrece una alternativa más rápida y económica que la tradicional, con plazos de ejecución de entre 30 y 90 días y una reducción de costos estimada de hasta el 40%.

Además, destaca su durabilidad, la posibilidad de reutilizar estructuras en desuso y su aporte a la economía circular, en línea con una tendencia que ya se aplica en distintas partes del mundo.

La Comisión de Obras aprobó el proyecto, aunque se incorporarán cambios propuestos por organismos técnicos.

Sin embargo, los informes técnicos solicitados por el propio Concejo introdujeron una serie de condiciones que ahora serán incorporadas al proyecto, de acuerdo a lo debatido este martes en el Concejo Deliberante.

Desde la Dirección de Ordenamiento Territorial advirtieron que estas construcciones deberán ajustarse a las reglas vigentes de uso del suelo, tal como ocurre con cualquier edificación tradicional. En ese sentido, remarcaron que la ubicación de los containers deberá respetar la zonificación del distrito y cumplir con las normas de ocupación y tejido urbano.

También señalaron la necesidad de garantizar condiciones mínimas de habitabilidad, como iluminación, ventilación y dimensiones adecuadas, además de resolver aspectos técnicos vinculados a aislación térmica, acústica e hidrófuga.

El uso de constainers se encuentra en pleno crecimiento, sobre todo en la zona sur y con fines turísticos.

A esos puntos se sumó un segundo informe desde el área de Obras Privadas, que propuso incorporar la exigencia de una memoria técnico-descriptiva firmada por un profesional responsable, donde se detallen las soluciones constructivas y estructurales del proyecto.

Ese documento también sugirió contemplar criterios de conservación de las estructuras, especialmente en zonas cercanas al frente costero, donde las condiciones ambientales pueden afectar los materiales.

Con estas observaciones sobre la mesa, la comisión avanzó con el despacho favorable, aunque dejó en claro que el texto será ajustado antes de su tratamiento en el recinto. El proyecto fue aprobado por unanimidad, aunque Unión por la Patria y el Frente Renovador se abstuvieron, a la espera de la redacción final.

Ahora se tratará en la siguiente comisión, la de Legislación. De aprobarse, la ordenanza establecerá por primera vez reglas claras para una modalidad constructiva que ya tiene presencia incipiente en la ciudad, pero que hasta ahora carece de un marco normativo específico.