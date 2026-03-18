Tragedia en el natatorio municipal: murió un hombre luego de realizar una clase

Un hombre de aproximadamente 63 años falleció este miércoles por la mañana en el natatorio municipal Alberto Zorrilla, en un hecho que generó conmoción entre los presentes y obligó a suspender todas las actividades del lugar.

Según pudo saber 0223, el episodio ocurrió alrededor de las 9:20, luego de una clase de aquagym. La víctima era un concurrente habitual del establecimiento y, de acuerdo al testimonio de otros asistentes, solía quedarse unos minutos más al finalizar la actividad para realizar ejercicios bajo el agua.

En ese contexto, según detalló una testigo, el hombre habría intentado realizar una inmersión como hacía habitualmente, pero por motivos que aún no están claros no logró salir a la superficie. La situación no fue advertida de inmediato debido a la profundidad de la pileta, que alcanza los siete metros.

Cuando finalmente fue detectado y retirado del agua, le practicaron maniobras de reanimación cardiopulmonar (RCP) durante 40 minutos y fue conectado al desfibrilador que no detectó actividad cardíaca. Mientras los guardavidas continuaban con las maniobras de rcp, el personal de Servisa suministró adrenalina y oxigeno a la víctima pero a los 40 minutos de haberlas iniciado se dictaminó el fallecimiento.

Algunos testigos indicaron que el hombre había atravesado recientemente una enfermedad oncológica, aunque no está confirmado si esa condición había sido informada al natatorio. "Tenía apto médico y todos los papeles al día presentados", confirmaron desde el lugar sobre el estado de salud previo de la víctima. Además, detallaron que "en su declaración jurada firmada no había declarado ninguna enfermedad preexistente ni toma de medicamentos".

En ese sentido, profesionales recomendaron realizar siempre los estudios previos y avisar ante cualquier tipo de condición a las autoridades antes de practicas actividades físicas.

Tras el hecho, el establecimiento decidió cerrar sus puertas durante toda la jornada, mientras se aguardaban las actuaciones correspondientes para determinar con precisión las causas del fallecimiento.