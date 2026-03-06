La prestigiosa revista FourFourTwo publicó un listado con los 50 mejores equipos en la historia del fútbol, destacando la presencia de tres clubes argentinos: Independiente, Boca Juniors y River Plate. En la cima del ranking se encuentran Brasil 1970, el Milan de finales de los 80 y el Barcelona durante la era Guardiola.

Independiente ocupa el puesto 17, siendo el mejor ubicado de los argentinos, gracias a su dominio continental entre 1971 y 1975, con cuatro títulos consecutivos en la Copa Libertadores. La revista resaltó la influencia de Ricardo Bochini, describiéndolo como “el ídolo de Diego Maradona”, y remarcó las victorias internacionales del equipo frente a Juventus y Atlético de Madrid, además de su única derrota ante el Ajax de Johan Cruyff.

Boca Juniors aparece en el lugar 26, destacando su ciclo entre 1998 y 2004 bajo la dirección técnica de Carlos Bianchi. Tras años sin títulos importantes, el Virrey reestructuró el plantel y recuperó el clásico sistema 4-3-1-2, con figuras como Juan Riquelme y Martín Palermo. Este período se tradujo en tres Copas Libertadores, dos Copas Intercontinentales y cuatro campeonatos de liga.

River Plate se posiciona en el puesto 34 con “La Máquina” de 1941 a 1947, un equipo que la publicación calificó como “probablemente el mejor de Sudamérica”. Su ataque estelar, compuesto por figuras como José Manuel Moreno y Ángel Labruna, dejó una huella imborrable, además de contar con otros jugadores destacados como Amadeo Carrizo y Alfredo Di Stéfano. El ciclo terminó tras una huelga que provocó la salida de varios futbolistas hacia Colombia.

El podio del ranking lo lidera la selección brasileña de 1970, reconocida por su estilo ofensivo y la presencia de Pelé, seguida por el Milan de Arrigo Sacchi (1987-1991), que revolucionó el fútbol con una gestión y táctica innovadoras, y el Barcelona de Pep Guardiola (2008-2011), cuyo “tiki-taka” y el “sextete” conseguido marcaron un hito.

Una de las ausencias más notorias en esta lista es la selección argentina, a pesar de ser una de las potencias mundiales con tres Copas del Mundo y recientes títulos como la Copa América y el Mundial de Qatar 2022. FourFourTwo omitió a la Albiceleste en sus diferentes etapas históricas, incluyendo la de 1978, la de 1986 con Diego Maradona y la actual “Scaloneta” liderada por Lionel Messi.

La revista explicó que para armar este ranking se consideraron factores intangibles como el impacto generacional, la influencia y el aura de los equipos, además del dominio sostenido en el tiempo. “Una sola temporada puede ser suficiente, pero normalmente se necesita tiempo y reflexión para alcanzar la verdadera grandeza histórica”, señalaron, aclarando que la clasificación es relativa y depende del contexto y contribución de cada conjunto en su época.