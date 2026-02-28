Cavani no jugó y fue noticia por estar en el palco: los memes no perdonaron el gesto del uruguayo

El uruguayo volvió a quedar desafectado del partido de esta tarde ante Gimnasia de Mendoza y se lo vío muy dolorido en el palco, algo que en las redes no lo dejaron pasar.

Boca Juniors no arranca y le cuesta marcar. Además padece de tener muchos lesionados, entre ellos Edinson Cavani, uno de sus referentes, que quedó desafectado del encuentro ante Gimnasia de Mendoza y se lo vío en el palco de La Bombonera muy dolorido.