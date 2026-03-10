Impresionante choque y vuelco en el Paseo Dávila: "El conductor se bajó a mirar y se fue"

Un impresionante accidente de tránsito ocurrió a solo metros de la playa Alfonsina Storni, sobre la calle en el Paseo Dávila. Según los testigos del siniestro, un camión salió sin mirar y se llevó puesto un auto, que inmediatamente perdió el control y quedó volcado en el medio de la calle.

"Algunos dicen que el conductor del camión estaba con el celular y por eso no vio el auto", expresó un joven que presenció el momento de la colisión. "El señor se bajó y después volvió a subirse y se fue", agregó otro testigo.

Según el relato de los testigos del impacto, el auto que volcó era conducido por un joven de aproximadamente 18 años. Por su parte, el camionero tendría alrededor de 60 años y viajaba junto a una mujer y una niña.

Más allá de los daños materiales, no se habrían registrado heridos producto del impacto.