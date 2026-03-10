Toma de rehenes en Mar del Plata: sigue internado en grave estado el joven que se disparó

El violento caso que surgió luego de un operativo sigue conmocionando al sur del partido de General Pueyrredon. Un joven de 27 años tenía pedido de captura activo, hirió con dos tiros a un policía, retuvo como rehén a otra persona y se baleó.

Ocurrió en San Jacinto y el delincuente fue trasladado en ambulancia al Hospital Interzonal General de Agudos (Higa). Fuentes del nosocomio le reportaron a 0223 que su estado de salud sigue siendo crítico: tiene un neumotórax izquierdo que no le permite respirar con normalidad.

Los hechos

Durante un operativo cerrojo en calle 429 y 22, el joven de 27 años que había sido denunciado por los vecinos al entrar disparando en al casa de una mujer, abrió fuego contra los efectivos e hirió de un disparo a un policía. El oficial recibió uno de los proyectiles en el chaleco antibalas que portaba y otro le rozó el brazo, provocándole heridas leves.

El atacante tomó de rehén a una persona por unos minutos. Al verse acorralado, la soltó en un descampado y se quiso atrincherar en una casa particular, donde finalmente fue reducido. Personal policial secuestró dos armas de fuego y lo notificó de la formación de una causa por el delito de tentativa de homicidio a personal policial.