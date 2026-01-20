Murió el primer paciente con gripe H3N2 del país

El primer fallecimiento en Argentina a raíz de la gripe A H3N2 acaba de confirmarse en el Hospital Ramón Carrillo de Mendoza. Se trata de un hombre de 74 años que presentaba patologías previas por lo cual su cuadro derivó a grave en poco tiempo.

La directora del Hospital Beatriz Montenegro precisó que se trata de la primera víctima fatal por este virus del país: “Su muerte fue esta mañana muy temprano. Sabíamos que el paciente tenía una infección por esta gripe H3N2 y que sus patologías previas, sus condiciones de base, fueron lo que llevó a que tuviera estas complicaciones y este deceso fatal”.

La primera víctima fatal de la gripe H3N2 en Argentina

El paciente fallecido era un ciudadano español, que residía desde hacía 20 años en Europa, y estaba de visita en Mendoza. Según Montenegro, el hombre había recibido la vacuna antigripal en España, pero sus enfermedades preexistentes fueron determinantes en la evolución del cuadro.

El paciente había ingresado al Hospital Carrillo el 17 de diciembre y fue tratado bajo estrictos protocolos de aislamiento durante los primeros días. Se realizó un seguimiento de todos sus contactos estrechos, incluyendo a las personas que viajaron con él. “La familia, ninguno de sus miembros, ni los que viajaron con él, ni los que los alojaron acá en Mendoza, tuvieron síntomas”, confirmó la directora del Hospital.

En pacientes con enfermedades crónicas el virus puede generar un desenlace fatal. “Empieza a complicar, la neumonía se suele hacer bacteriana y comienza a descompensar esas otras patologías que el paciente tenía en forma crónica”, explicó la médica.

Alerta por la gripe H3N2

Las autoridades sanitarias reforzaron el llamado a la vacunación antigripal, porque sigue siendo la principal herramienta de prevención que se tiene a disposición. “La vacunación evita estas complicaciones fatales, pero las tasas actuales no son las óptimas ni las ideales”, expresó Montenegro.

La vacuna contra la gripe está indicada para niñas y niños con patologías de riesgo, embarazadas y personas gestantes, adultos mayores de 50 o 55 años con comorbilidades y todas y todos los mayores de 65 años.

Actualmente no hay otros pacientes internados en el Hospital Carrillo por gripe A H3N2, según la directora. El primer fallecimiento en el país, sin embargo, encendió una señal de alerta de cara a la próxima temporada invernal. Se considera necesario reforzar y afianzar las medidas de prevención, como la higiene de manos, la ventilación cruzada de ambientes y la vacunación anticipada.