Quiso robar dos veces en la misma casa: lo atraparon en el patio

Lo retuvieron cuando robaba una casa por segunda vez en el día.

Un sujeto de 30 años que el viernes a la madrugada intentó entrar a robar dos veces a la misma casa fue aprehendido en el barrio Colinas de Peralta Ramos por personal policial tras un llamado al 911.

Fue personal del Comando de Patrullas el que llegó a una vivienda en inmediaciones de las calles Benito Lynch y Figueroa Alcorta donde habían reducido al intruso en el patio.

Lo singular del hecho es que minutos antes de la aprehensión el mismo sujeto ya había intentado meterse en al casa y se había dado a la fuga cuando lo vio el propietario.

El sujeto fue trasladado a la comisaría quinta donde hicieron actuaciones por el delito de hurto agravado en grado de tentativa.

El fiscal de Flagrancia Facundo De la Canale dispuso la notificación de la causa y el traslado a Tribunales para prestar declaración.