Noche de terror para una familia de turistas: roban su camioneta y dejan a sus hijitos abandonados en la ruta

La camioneta llevaba una casilla rodante donde se encontraba una familia de Mendoza. Ocurrió cerca de la medianoche a la altura de la rotonda del Hipódromo sobre la ruta 226.

El robo ocurrió en el ingreso a Mar del Plata, sobre la ruta 226. Foto ilustrativa.

20 de Enero de 2026 12:17

Por Redacción 0223

PARA 0223

Una familia de Mendoza vivió minutos de terror tras sufrir un violento robo de su camioneta sobre la ruta 226 en el ingreso a Mar del Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 23 frente a la rotonda del Hipódromo, cuando tres delincuentes sorprendieron a un matrimonio oriundo de San Rafael y sus hijos pequeños, que viajaban en una Toyota Hilux negra y una casilla rodante e ingresaban a la ciudad.

Según pudo saber 0223, la familia se había detenido a cargar nafta en una estación al costado de la ruta 226 –en el km7- y como no les permitieron bañarse, prosiguieron dos kilómetros más hasta que el conductor del rodado se detuvo a higienizarse al costado de la Autovía, mientras que el resto de su familia se quedó dentro de la casilla. En ese momento, tres sujetos armados se llevaron la camioneta y quedaron dos menores –de 6 y 9 años- al costado de la ruta, en medio de la noche.

A las pocas cuadras y siempre a punta de pistola, obligaron a bajarse al resto de los turistas. Luego, uno de ellos llama al 911 y comienza la búsqueda policial tanto de los dos menores como de la camioneta.

Finalmente la policía encontró a los niños y el rodado pudieron hallarlo en un descampado de la zona.  

