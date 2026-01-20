Noche de terror para una familia de turistas: roban su camioneta y dejan a sus hijitos abandonados en la ruta

El robo ocurrió en el ingreso a Mar del Plata, sobre la ruta 226. Foto ilustrativa.

Una familia de Mendoza vivió minutos de terror tras sufrir un violento robo de su camioneta sobre la ruta 226 en el ingreso a Mar del Plata.

El hecho ocurrió cerca de las 23 frente a la rotonda del Hipódromo, cuando tres delincuentes sorprendieron a un matrimonio oriundo de San Rafael y sus hijos pequeños, que viajaban en una Toyota Hilux negra y una casilla rodante e ingresaban a la ciudad.

Según pudo saber 0223, la familia se había detenido a cargar nafta en una estación al costado de la ruta 226 –en el km7- y como no les permitieron bañarse, prosiguieron dos kilómetros más hasta que el conductor del rodado se detuvo a higienizarse al costado de la Autovía, mientras que el resto de su familia se quedó dentro de la casilla. En ese momento, tres sujetos armados se llevaron la camioneta y quedaron dos menores –de 6 y 9 años- al costado de la ruta, en medio de la noche.

A las pocas cuadras y siempre a punta de pistola, obligaron a bajarse al resto de los turistas. Luego, uno de ellos llama al 911 y comienza la búsqueda policial tanto de los dos menores como de la camioneta.

Finalmente la policía encontró a los niños y el rodado pudieron hallarlo en un descampado de la zona.