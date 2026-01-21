Kimberley se llevó un delantero que venía buscando hace tiempo

El atacante proveniente de Once Unidos, Juan Santillán, se convirtió esta mañana en la nueva incorporación de Kimberley, el conjunto dirigido por Mariano Mignini de cara al Torneo Federal A 2026. Con su arribo, el club de la Avenida Independencia ratifica el proyecto que tiene como objetivo darle visibilidad y roce a jugadores del ámbito local.

El "Dragón" se dio un gusto que tenía hacía tiempo en carpeta. Con 24 años (4/7/2001), "Juanchi" se convirtió en referente de Once Unidos tanto dentro como fuera de la cancha y fue una de las piezas claves en las últimas temporadas para que el equipo de Parque Luro alcance instancias decisivas de la Liga Marplatense de Fútbol.

Además de goles, Santillán aportará movilidad y un gran trabajo físico a un equipo como Kimberley que tiene como premisa la presión alta y juego dinámico.

