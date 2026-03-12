Buscan desesperadamente a Ipa, una gata perdida en la zona de la vieja Terminal

Buscan desesperadamente a una gata en la zona de la ex terminal.

Una familia marplatense inició una búsqueda desesperada de su gata “Ipa”, que está perdida desde el sábado 7 de marzo. La mascota se habría escapado de la casa después de asustarse por la presencia de otro gato del barrio.

Según relató su dueña Ine, la gata salió corriendo y desde entonces no han logrado encontrarla, por lo que comenzaron una búsqueda por toda la zona de la Vieja Terminal.

Ahora apelan a la ayuda de los vecinos para poder dar con su paradero. “Ipa” es una gata blanca y negra y tiene la nariz negra. Desapareció de Falucho y Las Heras en la tarde del pasado sábado.

Ante cualquier información relevante o si alguien cree haberla visto, puede comunicarse con Ine a través del teléfono 223-3000691.