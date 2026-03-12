Buscan desesperadamente a Ipa, una gata perdida en la zona de la vieja Terminal
La gatita se asustó por la presencia de otro gato y se escapó de la casa. La familia pide la colaboración de los vecinos para poder encontrarla.
Por Redacción 0223
PARA 0223
Una familia marplatense inició una búsqueda desesperada de su gata “Ipa”, que está perdida desde el sábado 7 de marzo. La mascota se habría escapado de la casa después de asustarse por la presencia de otro gato del barrio.
Según relató su dueña Ine, la gata salió corriendo y desde entonces no han logrado encontrarla, por lo que comenzaron una búsqueda por toda la zona de la Vieja Terminal.
Ahora apelan a la ayuda de los vecinos para poder dar con su paradero. “Ipa” es una gata blanca y negra y tiene la nariz negra. Desapareció de Falucho y Las Heras en la tarde del pasado sábado.
Ante cualquier información relevante o si alguien cree haberla visto, puede comunicarse con Ine a través del teléfono 223-3000691.
Leé también
Temas
Lo más
leído