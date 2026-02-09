Kimberley refuerza el ataque y suma jerarquía para el Federal A

El Dragón sigue moviéndose fuerte en el mercado y apuntala su plantel con un extremo de recorrido en el ascenso.

Kimberley confirmó la llegada de Leandro Vella, un extremo que conoce bien las exigencias del Federal A y que arriba para darle profundidad y variantes al frente ofensivo del equipo marplatense. El atacante cordobés, de 29 años, llega proveniente de Cipolletti de Río Negro, donde disputó la segunda parte del último torneo y dejó buenas sensaciones en la fase campeonato.

Nacido el 9 de noviembre de 1996, Vella se formó en las divisiones inferiores de Instituto de Córdoba y luego tuvo pasos por Central Córdoba y Godoy Cruz, experiencias que le permitieron sumar minutos en la Liga Profesional. Además, construyó una carrera sólida en la Primera Nacional, acumulando cerca de cien partidos entre Instituto, Alvarado y Almirante Brown, un respaldo importante para un torneo tan competitivo como el Federal A.

Durante el último año, el nuevo jugador del “Dragón” comenzó la temporada en Círculo Deportivo de Otamendi, donde fue una pieza habitual, y más tarde pasó a Cipolletti para disputar la fase campeonato. Con el “Albinegro” jugó 11 encuentros y marcó dos goles, aportando desequilibrio por las bandas y experiencia en instancias decisivas.

Con este arribo, Mariano Mignini empieza a cerrar el plantel de Kimberley de cara a un nuevo desafío en la tercera categoría del fútbol argentino. Mientras el equipo avanza con la pretemporada, la incorporación de Vella apunta a elevar la competencia interna y a consolidar un proyecto que busca ser protagonista desde el inicio del Federal A.