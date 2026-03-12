Atención por cupos para jubilados: la respuesta de PAMI a las denuncias

Tras la denuncia de la Defensoría del Pueblo de General Pueyrredon que cuestiona la atención que reciben los adultos mayores en Mar del Plata y Batán, Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, más conocido como PAMI, emitió un comunicado sobre la situación de las prestaciones.

En consonancia con la denuncia, desde el sindicato que nuclea a los trabajadores de la obra social, indicaron en diálogo con Extra 102.1, la radio de 0223 que hay una disposición nacional que establece que "todas las prestaciones ahora van por cupo".

De modo que "sos el especialista y te doy 20 cupos para atender en el mes. Al paciente número 21 ya no le das turno y le cobrás, o si no le das la opción al afiliado de que vaya a buscar otro lugar. Siguen dilapidando la obra social, desgastando a la gente y al trabajador", indicó Gastón Venturi, secretario general del Sindicato Unido de Trabajadores y Empleados de Pami.

A partir de estas declaraciones el instituto que brinda prestaciones a la mayor cantidad de adultos mayores del país brindó un comunicado en el que aclara qué "se detectaron graves irregularidades en el sistema de órdenes médicas electrónicas, facturaciones sin respaldo y uso indebido de datos personales de los afiliados".

Por una serie de auditorías detectaron "la utilización desmedida de los servicios prestacionales por parte de distintos profesionales médicos" y presentaron denuncias penales en el Ministerio Público Fiscal, indicaron.

Entre las irregularidades encontraron órdenes médicas inexistentes y facturas de prácticas nunca realizadas, y farmacias que dispensaban recetas electrónicas falsas a terceros. Asimismo, encontraron centros médicos donde se manipularon registros y hubo uso compartido de credenciales profesionales.

Por este motivo, desde Pami afirmaron que "estas acciones buscan generar un mayor control y racionalización del gasto basadas en la actualización de las capacidades prestacionales de los prestadores y a nuevas pautas para la aplicación de umbrales de valorización diferencial. Todo excedente o irregularidad será penalizado según su nivel de desvío".

"Nuestro compromiso es asegurar la atención de calidad para cada afiliado ya que estas medidas apuntan a corregir abusos y fortalecer la transparencia, sin alterar la continuidad de los servicios médicos ni las prestaciones habituales", finalizaron.