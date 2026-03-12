A Peñarol le alcanzó un tiempo para aplastar a Racing de Chivilcoy

En el entretiempo todo era preocupación en el Polideportivo “Islas Malvinas” porque Peñarol dejó una imagen pálida y se fue al vestuario 8 puntos abajo (31-39) y un flojo funcionamiento. Pero los retos puertas adentro dieron resultado, salió con otra postura y lo llevó por delante a Racing de Chivilcoy, arrasó en el tercer cuarto y consolidó un claro triungo por 92 a 64, por una nueva fecha de la Liga Nacional de Básquet.

El comienzo del “milrayitas” fue malo, desconocido, sin puntería y abusando del tiro exterior. Sin demasiadas virtudes, a la visita le alcanzó para manejar ese cuarto inicial y se fue al primer descanso corto con una luz de 2: 17-19. Si el primero había sido malo, el segundo fue peor para el dueño de casa. Nunca logré intensidad y mucho menos goleo, lo que permitió que Racing llegara al vestuario con 8 de ventaja y la gente despidiera con algunos murmullos al equipo.

Algo pasó en el vestuario, porque todo cambió. Al regreso, se abrió el aro, empezaron a funcionar las ofensivas, se repartieron el goleo y atrás casi no dejaron lugar a tiros cómodos. Entonces, cada ataque terminó en festejo, acortó la diferencia, después lo igualó, pasó al frente y se alejó con un categórico parcial de 31-10 (hizo la misma cantidad de puntos en 10' que en los 20' iniciales) y llegó al último cuarto cómodo, 13 arriba (62-49). Más allá de eso, no bajó la guardia y siguió igual, lo liquidó y lo pudo manejar con autoridad, ante el nerviosismo de Racing que vio como se le fue en un abrir y cerrar de ojos un juego que tenía controlado. Costa pudo rotar, le dio minutos a todos y los 12 pudieron anotar puntos, para que una noche que empezó a terminar complicada en fiesta en las tribunas.