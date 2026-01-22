Mónica Farro dejó mal parado a Juan Román Riquelme: "No me gustaba la parte del sexo"

Mónica Farro sorprendió al mundo del espectáculo al revelar detalles inéditos de su antiguo vínculo con Juan Román Riquelme durante una entrevista televisiva. La vedette uruguaya explicó que los encuentros ocurrieron hace más de diez años y que el actual presidente de Boca fue muy persistente para concretar las citas. "Fue hace tantos años, 2013 o 2014. Yo no lo conté en su momento", confesó la actriz sobre este secreto guardado por una década.

La mediática describió al exfutbolista como una persona sumamente atenta y romántica, quien solía visitarla con obsequios constantes para ganar su atención. Según su relato, se veían de manera esporádica en un departamento de Palermo debido a las ajustadas agendas laborales que ambos manejaban en aquel entonces. "Me pasaba a buscar por mi casa, me traía flores, bombones, un copado", recordó la exvedette sobre la actitud caballerosa que mantenía el ídolo xeneize.

El motivo que llevó a Mónica Farro a separarse

Sin embargo, la relación no prosperó y la uruguaya fue contundente al explicar los motivos por los cuales decidió no continuar con el breve romance. Farro señaló que existía una incompatibilidad fundamental en la intimidad, ya que sus expectativas en ese plano no coincidían con el desempeño del dirigente deportivo. "No me gustaba la parte del sexo, que era la que más me importaba", disparó sin filtros al aire del programa "Puro Show".

A pesar de la honestidad de sus palabras, aclaró que guarda un buen recuerdo del Torero como persona, aunque subrayó que simplemente no eran compatibles como pareja. La revelación llega en un momento de tensión para el dirigente debido a los cuestionamientos deportivos que enfrenta la gestión actual del club de la Ribera. "No fue un romance, fue un touch and go, me divertí", concluyó la vedette para cerrar este capítulo del pasado mediático.