La Delio Valdez vuelve a Mar del Plata con un show imperdible: “La Delio es libertad”

“Es la primera vez que tocamos juntos con La Konga y es la primera fecha del año porque hicimos un parate por las vacaciones”, dice del otro lado del teléfono Manuel Cibrián a 0223 en la previa del show conjunto que La Delio Valdez dará este domingo con La Konga en Bendu Arena.

Entusiasmado con la fecha que promete hacer bailar a toda la zona del puerto marplatense, el músico detalla que el show conjunto era una cuenta pendiente hace años. “Con La Konga siempre quisimos hacer algo juntos, pero por cuestiones de agenda no coincidíamos nunca, por suerte este domingo vamos a tocar y seguramente habrá temas en conjunto, no quiero adelantar mucho, pero va a haber sorpresas”, cuenta.

“La Delio…” funciona desde hace 16 años como “una máquina de catorce músicos de rituales nocturnos” que se centran en la cumbia colombiana, aunque desde hace algún tiempo incursionó en otros géneros, reflejo de ello es su último trabajo discográfico “El desvelo” con el que estuvieron girando en 2025 y que presentarán este domingo en la ciudad.

“Nosotros empezamos con la cumbia colombiana pero hemos ido incorporando nuevos sonidos, otros ritmos, hip hop, salsa, bachata, pasamos por otros géneros también y el disco “El Desvelo” es un poco muestra de eso”, detalla el artista.

Cada espectáculo de “La Delirio” tiene un gran despliegue que invita desde escena y música a entregarse al placer del baile. Consciente de ello, Manuel asegura que “La esencia de la banda está en el show en vivo. Es lo que se ve, es alegría, libertad. Escuchas La Delio en plataformas y te alegra el día, pero la esencia está en el vivo”, dice.

Por último, consultado sobre los proyectos para el 2026, Manuel asegura que continuarán presentando “El desvelo”. “Seguiremos viajando y llevando la música a cada lugar que podamos, conociendo lugares con nuestra música y llevando la esencia de La Delio”, cierra.

*La Delio Valdez se presenta junto a La Konga en Bendu Arena este domingo. Las entradas se encuentran en venta por sistema Ticketeck.