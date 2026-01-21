Julieta Zylberberg: “Prima Facie es una obra muy necesaria en esta época”

Por primera vez, Julieta Zylbeberg hace temporada en Mar del Plata. Mientras aguarda que se levante el telón de la sala Aztor Piazzolla para darle vida a Romina, la protagonista de “Prima Facie”, la actriz habla con 0223 sobre los desafíos de llevar adelante un unipersonal y la necesidad de acercar al público la ESI

“Es la primera temporada en Mar del Plata, así que super contenta había mucha gente que preguntaba si íbamos a estar y es una sala hermosa”, dice la actriz a este medio, mientras explica que “Prima Facie” es una obra “muy necesaria en esta época”.

“Prima Facie” cuenta la historia de Romina, una joven abogada que construye su exitosa carrera como defensora de acusados de delitos sexuales. “Es extraño, jamás defendería a un violador, pero creo que cualquier mujer puede verse reflejada en Romina”, dice la actriz al tiempo que cuenta que la obra está dividida en dos actos bien marcados. El primero muestra “el pensamiento de ella, la forma en la que entiende lo justo y en el segundo cambia y te muestra el lado más humano”, revela.

“Me conmovió cuando la leí. Me acuerdo que estaba embarazada y pedí que me esperen, porque quería hacerla”, cuenta sobre su primer acercamiento a la pieza, que es una adaptación de Andrea Garrote a la obra de la dramaturga australiana Suzie Miller.

La obra, tiene en su segundo acto un ida y vuelta en la línea de tiempo y pone a prueba creencias y cuestiona el modo en que miramos y escuchamos a las víctimas de violencia de género.

“Prima Facie” se presenta los días 20, 21, 27 y 28 de enero en la Sala Astor Piazzolla del Teatro Auditorium. Las entradas se encuentran en vena por sistema Plateanet y en la boletería del teatro.