El dólar oficial no encuentra piso: tocó su menor valor en más de dos meses

El dólar oficial anotó este jueves 22 de enero su segunda baja consecutiva y tocó mínimos de más de dos meses, por lo que se ubicó a casi 9% del techo de la banda, en una jornada en la que el Banco Central (Bcra) compró otros u$s80 millones.

En el mercado mayorista, el tipo de cambio cedió $1 a $1.429,50, su menor valor desde el 20 de noviembre del 2025. En ese contexto, la brecha cambiaria respecto al techo se expandió al 8,6%.

Por su parte, el dólar oficial minorista, según el promedio que realiza el Banco Central (BCRA), bajó 64 centavos a $1.452,09, mientras que el dólar Banco Nación retrocedió $5 a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta.

El dólar blue cerró a $1.400 para la compra y a $1.450 para la venta.

En el mercado paralelo, asimismo, el dólar blue descendió $5 y perforó los $1.500, al cerrar en $1.475 para la compra y a $1.495 para la venta.

A su vez, el dólar MEP registra una baja de 0,3% y se ubica en torno a los $1.459, mientras que el contado con liquidación sube levemente a $1.507.

El dólar tarjeta o turista, equivalente al dólar oficial minorista más un recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se posicionó en $1.885. El dólar cripto o dólar Bitcoin cerró a $1.510,11.