Modelo mendocina vino de vacaciones a Mar del Plata y la desvalijaron: "Se tomaron hasta el fernet"

Las vacaciones soñadas con sus amigos se convirtieron en una pesadilla para Celeste Manzur, una modelo y content creator mendocina de 24 años, apenas llegaron a Mar del Plata. Según denunció, les desvalijaron el departamento que habían alquilado la primera noche que salieron a bailar.

Los delincuentes se llevaron siete valijas llenas de ropa, dos equipajes de mano, una cámara de fotos, una computadora, un iPad, documentos y dinero en efectivo. “Nos dejaron con lo puesto”, contó angustiada Celeste, en diálogo con Diario Uno.

El grupo llegó el viernes a la tarde a Mar del Plata y desde el principio notó que algo no cerraba por lo que el grupo de amigos ya tenía decidido buscar otro lugar donde alojarse durante su estadía, pero esa noche se fueron a bailar. Fue entonces cuando pasó lo peor.

“A las 6 de la mañana se me ocurrió pasar por el departamento antes de hacer otra cosa. Cuando entré, abrí el portón y vi la ventana abierta. Pensé que eran mis amigos”, relató Celeste. Pero se equivocó. Lo que encontró fue una escena desoladora. “Estaba todo roto, dado vuelta. Fui a mi habitación y no estaba mi valija, no estaban mis cremas, no había nada”, relató.

Las cámaras de seguridad de un vecino permitieron reconstruir lo que pasó: tres delincuentes llegaron a las 4.30 de la mañana en un Fiat 147, bajaron y entraron “como si nada”. Antes de irse, hasta se tomaron un fernet en el lugar. “Sabían absolutamente todos nuestros movimientos, sabían que no íbamos a llegar temprano, sabían cómo se manejaba el ingreso. Evidentemente alguien nos vendió, alguien que sabía todo lo que teníamos”, denunció la víctima.

A las 6.30, Celeste llamó a la Policía y a la dueña del departamento. La respuesta la sorprendió: “Primero me preguntó si estaba segura de haber cerrado las ventanas y después me dijo que nunca le habían robado. Nos echaron la culpa a nosotras, como si hubiéramos dejado la ventana abierta”.

Finalmente, la modelo explicó que hicieron la denuncia online desde Mendoza, después de decidir regresar antes de sus vacaciones por la traumática experiencia.