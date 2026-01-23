Murió el joven baleado en el rostro durante el robo a un corralón

Tras permanecer más de un mes internado en el Hospital Interzonal General de Agudos (Higa) murió el joven que fue baleado en el rostro durante un asalto al corralón de su familia en el barrio Bosque Grande.

El 18 de diciembre pasado un par de delincuentes ingresaron al corralón ubicado en Fortunato de la Plaza y Mac Gaul donde le dispararon en el rostro a Diego Tapia y escaparon con una cantidad no precisada de dinero.

En el marco de la causa a cargo del fiscal Fernando Berlingeri, personal de la comisaría decimosexta identificó a un sujeto de 33 años, con múltiples procesos penales previos, como uno de los autores del hecho. Las testimoniales recabadas confirmaron que contó con la colaboración de su hermano de 37, apodado “Pinki”.

Ambos fueron detenidos el 22 de diciembre durante dos allanamientos en una vivienda en San Salvador al 8600 y una precaria construcción en Tripulantes del Fournier y Polonia. Los oficiales secuestraron el VW Gol de color verde que se habría empleado en el robo.

En esos allanamientos también aprehendieron a una mujer de 40 años, aunque la misma fue notificada de la imputación y quedó en libertad.

De manera preliminar la causa había sido calificada como robo agravado por uso de arma de fuego, en sentido impropio en concurso ideal con tentativa de homicidio criminis causa. Ahora el fiscal deberá modificar la misma y volver a citar a los imputados para notificarlos de la misma y tomarles declaración.