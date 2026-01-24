El campeón del mundo con Alemania que dejó el fútbol y ahora sorprende escalando semidesnudo

Fue villano de Argentina en 2014, campeón del mundo con la Selección de Alemania y uno de los delanteros más importantes de su generación. Hoy, lejos de las canchas, su vida dio un giro tan inesperado como impactante.

Fue una de las piezas clave del Mundial de Brasil 2014, torneo que marcó a fuego la historia reciente de la Selección de Alemania. Aunque no siempre partió como titular, su influencia fue decisiva: convirtió en la histórica semifinal ante Brasil y asistió a Mario Götze en la final frente a Argentina, acción que selló la cuarta Copa del Mundo para el combinado germano y lo transformó en un nombre imposible de olvidar para los hinchas argentinos.

Estamos hablando de André Schürrle, el atacante formado en el Mainz 05, mostró desde joven un talento que no pasó desapercibido en el fútbol alemán. Su crecimiento lo llevó rápidamente al Bayer Leverkusen, donde se consolidó como una de las grandes promesas ofensivas del país, combinando velocidad, potencia y capacidad goleadora en un equipo que competía al más alto nivel europeo.

En 2013 llegó el gran salto de su carrera: el fichaje por el Chelsea. En Inglaterra vivió uno de sus momentos más exitosos a nivel clubes, al consagrarse campeón de la Premier League. Sin embargo, su nombre quedó ligado para siempre al Mundial 2014, donde, pese a no ser titular indiscutido, fue determinante en los partidos clave que condujeron a Alemania al título.

Tras su etapa en la Premier League, el delantero regresó a su país para vestir la camiseta del Wolfsburgo. Allí, una serie de lesiones comenzó a afectar seriamente su continuidad y su rendimiento. A los 29 años, en una decisión que sorprendió al mundo del fútbol internacional, Schürrle optó por colgar los botines y cerrar de manera anticipada una carrera que todavía parecía tener capítulos por escribir.

Lejos del césped y de la presión constante del alto rendimiento, el exdelantero encontró una nueva pasión: el montañismo. Imágenes suyas escalando en condiciones extremas, incluso semidesnudo, recorrieron el mundo y despertaron curiosidad sobre su radical cambio de vida. Además, se volcó al método Wim Hof, una disciplina que combina respiración, control mental y resistencia física.

Esta nueva etapa le permitió a André Schürrle hallar un equilibrio personal que, según él mismo reconoció en distintas entrevistas, no encontraba durante sus años como futbolista profesional. El campeón del mundo que alguna vez silenció al Maracaná hoy desafía montañas y límites personales, demostrando que su espíritu competitivo sigue intacto, aunque muy lejos de la pelota.