Volvió del retiro para jugar el Repechaje, no lo convocaron y su hermano tiró una "bomba" en redes

Moreno Martins pensó que sólo con el apellido iba a volver y el técnico no lo tuvo en cuenta.

Marlon Moreno Martins, hermano del histórico delantero boliviano Marcelo Moreno Martins , quedó envuelto en una gran polémica luego de una historia en sus redes sociales en la que alquilaba a Surinam, que será el rival de su selección en el Repechaje del Mundial 2026.

Todo comenzó este lunes, cuando el director técnico de Bolivia, Óscar Villegas , presentó la lista de los 28 citados para el Repechaje, donde no figuraba Moreno Martins, máximo goleador en la historia de dicha selección.

Esto no le gustó nada a su hermano Marlon, quien compartió una historia con el siguiente mensaje: “ Vamos Surinam carajo ”. El posteo derivó en un gran escándalo, ya que Surinam será el rival de Bolivia en las semifinales del Repechaje para el Mundial 2026, que será el 26 de marzo en la ciudad mexicana de Monterrey.

El ganador de dicho cruce se enfrentará solo cinco días después, también en Monterrey, con Irak. La última vez que Bolivia disputó un Mundial fue en la edición de Estados Unidos 1994, donde compartió el Grupo C con Alemania, España y Corea del Sur y solo sumó un punto gracias al empate sin goles ante los asiáticos.