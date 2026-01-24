Debut con el pie derecho: el River de Gallardo le ganó a Barracas Central a domicilio

El equipo del "Muñeco" venció al del "Gallego" Insua en el arranque del Torneo Apertura 2026.

En el primer encuentro de este sábado, River venció 1-0 a Barracas Central gracias al gol de cabeza Gonzalo Montiel en el Estadio Claudio Chiqui Tapia. El equipo de Marcelo Gallardo logró sortear un duró rival como el de Rúben Insua.

En los primeros minutos, River fue mucho más que su rival y lo mantuvo resguardado en su campo, incluso pudo ponerse en ventaja de la mano de Fausto Vera, pero una grosera mano de Gastón Campi casi en la línea del arco para evitar el gol le impidió al equipo de Marcelo Gallardo ponerse en ventaja.

Tras la polémica, River mantuvo su nivel y presión alta pero de a poco comenzó a cederle la pelota a Barracas y a tener imprecisiones a la hora de armar juego por lo que el local aprovechó y se mantuvo más cerca del arco defendido por Santiago Beltrán.

El colombiano Juan Fernando Quintero tuvo dos muy claras desde media distancia para abrir el marcador, pero una fue muy bien desviada por el arquero Marcelo Miño cuando se colaba en el ángulo y la otra pasó muy cerca del palo.

Para el complemento, River mantuvo el dominio con autoridad y pudo, finalmente, romper el cero en la cancha de Barracas: un centro fenomenal de Juanfer Quintero a los 14 minutos le dio la posibilidad a Montiel de meter un cabezazo fuerte con la frente para el 1 a 0 de River.

De esta manera el equipo de Gallardo comenzó el torneo sumando de a tres y con buenas sensaciones. Mientras que los de Insua deberán reeplantearse algunas cosas pensando en el encuentro del miércoles ante Aldosivi en el Minella.