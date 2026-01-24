Noche mágica en La Plata: Gimnasia derrotó a Racing con un golazo olímpico

El equipo de Fernando Zaniratto le ganó muy bien al de Gustavo Costas y sumó de a tres en su casa.

Gimnasia de La Plata se quedó con un triunfazo en el Bosque ante un rival de gran calibre como lo es el Racing de Gustavo Costas. El equipo de Fernando Zaniratto venció 2-1 a la "Academia" por la primera fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de Fútbol y estiró su buena racha ante el conjunto de Avellaneda.

A los diez minutos de la primera parte, Nicolás Barros Schelotto (el hijo de Guillermo) sorprendió a Cambeses con su gran pegada y desde el sector derecho lanzó un gran tiro de esquina al segundo palo y convirtió el primer tanto del encuentro con un golazo olímpico para poner 1-0 al local arriba en el marcador.

Con el correr de los minutos, el equipo de Fernando Zaniratto se fue sintiendo cada vez más comodo con la pelota y tuvo más de una oportunidad de contragolpe pero no consiguió cambiarla por gol ante un Racing totalmente confundido.

Ya en la segunda parte, otra gran jugada del "Lobo" le permitió llegar al 2-0. A los 49 minutos Panaro desbordó por el sector izquierdo, llegó al fondo y tiró el centro al medio y Franco Torres la empujó para aumentar la diferencia en el marcador.

Sobre el final, el equipo de Costas llegó al descuento con un centro magnífico de Gabriel Rojas al segundo palo, Nelson Insfrán salió a buscar la pelota pero le pifió y apareció Tomas Conechny y de cabeza anotó el 2-1 a falta de seis minutos para el cierre del tiempo reglamentario.

Con este resulta el equipo platense sigue sumando para la pelea que más le importa, alejarse del descenso. Estos tres puntos le permitieron aumentar la diferencia con Sarmiento de Junín (el último en los promedios que divide por tres años) a 19 unidades. Mientras que Racing no consiguió arrancar el año de la mejor manera y tendrá pocos días para cambiar cosas pensando en el encuentro del miércoles con Rosario Central en el Cilindro.