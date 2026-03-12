Atención: prohibieron la comercialización de dos aceites de oliva y una conserva en Mar del Plata

A través del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud, el Municipio informó este jueves que quedó prohibido el consumo y la comercialización de distintos productos alimenticios detectados en el mercado local, con el objetivo de proteger a los ciudadanos.

Según el comunicado, la medida alcanza al aceite de oliva extra virgen de la marca Don Guillermo, de origen mendocino, el cual quedó restringido mediante la Disposición 6610/2024 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).

Los productos no cuentan con registros sanitarios de establecimiento y producto, y están falsamente rotulados.

La restricción se debe a que los tres artículos carecen de registros sanitarios de establecimiento y producto, y se encuentran falsamente rotulados, resultando en consecuencia productos ilegales.



En esta línea, también dispusieron la prohibición del aceite de oliva extra virgen Oleovares Don José por las mismas irregularidades identificadas y de las conservas Buon Mare, que de ahora en adelante no pueden ser vendidos ni consumidos.

Se debe denunciar al teléfono 147 o mediante el mail [email protected]

Por su lado, los inspectores detectaron la comercialización de estos productos en el mercado local y procedieron a su decomiso. Desde el área le solicitan a la población que, en caso de encontrar estos productos en el mercado, se comunique con Atención al Vecino al 147 o envíe un correo electrónico a [email protected] para actuar en consecuencia.