Atención: prohibieron la comercialización de dos aceites de oliva y una conserva en Mar del Plata
Cuáles son y cómo identificarlos. En caso de encontrar los productos a la venta se debe denunciar de inmediato.
A través del Departamento de Bromatología de la Secretaría de Salud, el Municipio informó este jueves que quedó prohibido el consumo y la comercialización de distintos productos alimenticios detectados en el mercado local, con el objetivo de proteger a los ciudadanos.
Según el comunicado, la medida alcanza al aceite de oliva extra virgen de la marca Don Guillermo, de origen mendocino, el cual quedó restringido mediante la Disposición 6610/2024 de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat).
La restricción se debe a que los tres artículos carecen de registros sanitarios de establecimiento y producto, y se encuentran falsamente rotulados, resultando en consecuencia productos ilegales.
En esta línea, también dispusieron la prohibición del aceite de oliva extra virgen Oleovares Don José por las mismas irregularidades identificadas y de las conservas Buon Mare, que de ahora en adelante no pueden ser vendidos ni consumidos.
Por su lado, los inspectores detectaron la comercialización de estos productos en el mercado local y procedieron a su decomiso. Desde el área le solicitan a la población que, en caso de encontrar estos productos en el mercado, se comunique con Atención al Vecino al 147 o envíe un correo electrónico a [email protected] para actuar en consecuencia.
