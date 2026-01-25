Ciro, Los Persas y 6500 personas convirtieron a Bendu Arena en un ritual rockero

Ciro y Los Persas desembarcaron este sábado en Bendu Arena y transformaron el venue en un verdadero ritual rockero, en una noche donde el público, la canción y el aguante fueron protagonistas. Ubicado en las avenidas Juan B. Justo y De los Trabajadores, el espacio fue el punto de encuentro de miles de fanáticos que llegaron para vivir un show intenso y sin respiro.

Desde el arranque, la banda salió a marcar el pulso con un setlist contundente, generando pogo, coros eternos y una comunión total con el público. Cada canción fue cantada a los gritos, con brazos en alto y una energía que se sostuvo de principio a fin, reafirmando esa conexión de fierro que la banda liderada por Andrés Ciro Martínez construyó show tras show.

Bendu ya confirmó nuevas fechas para disfrutar de la mejor música en el verano marplatense.

El recorrido musical combinó clásicos infaltables con material más reciente, en un viaje cargado de emoción, rock y sentimiento popular. Además, Ciro coronó la noche interpretando el Himno Nacional Argentino con su inconfundible armónica, un momento profundo y emotivo que puso el broche de oro a una presentación inolvidable.

Con una banda afilada, un sonido potente y una entrega total sobre el escenario, la noche en el nuevo multiespacio fue una celebración colectiva, donde la música volvió a ser refugio, desahogo y encuentro. El paso del popular grupo formado en 2009 reafirmó su vigencia dentro del rock nacional y dejó una marca imborrable en una fecha que ya se inscribe entre las más intensas del verano marplatense.

Más de 6500 personas colmaron Bendu Arena para vivir una noche a puro rock de la mano de Ciro y Los Persas.

Entradas y próximas fechas

Las entradas para todas las fechas anunciadas se encuentran disponibles en este enlace y en forma presencial en la boletería en informes de Bendu, ubicada en la avenida De los Trabajadores al 150, de martes a domingo de 11 a 21.