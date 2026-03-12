“Enfriaban” un auto a una cuadra de donde lo robaron: dos detenidos

Dos hombres de 22 y 46 años fueron aprehendidos este jueves tras dos allanamientos en el barrio El Progreso por el robo de un auto cometido el lunes pasado: lo singular del hecho es que fue habido en una vivienda ubicada a cien metros del lugar del hecho.

Los dos aprehendidos

El lunes pasado un hombre de 21 años denunció que mientras se encontraba a bordo de su Volkswagen Gol color rojo en la zona de Azopardo entre Galicia y Luis Agote, fue abordado por varios sujetos que, mediante la exhibición de armas blancas, le sustrajeron el vehículo y su teléfono celular.

A partir de las tareas investigativas desarrolladas por el personal policial, se logró identificar a los presuntos autores y los domicilios vinculados, por lo que la fiscalía pidió al Juzgado de Garantías N°5 la realización de un par de allanamientos.

Elementos recuperados.

Tras el aval judicial, efectivos de comisaría tercera con el apoyo de otras dependencias se allanaron dos inmuebles en Azopardo al 5200 y Azopardo al 5300 donde hallaron el rodado sustraído, una campera de la víctima, un revólver calibre .22 y un facón de fabricación casera. También hallaron tres celulares, incluyendo el del denunciante, y una moto Honda Wave utilizada en el hecho investigado.

La fiscalía dispuso para ambos imputados notificación de la formación de causa por el delito de robo agravado y su traslado a la Unidad Penal N° 44 de Batán hasta que presten declaración en Tribunales.