En fotos: Luciano Pereyra brilló en su primer recital en Mar del Plata

Es uno de los clásicos del verano marplatense y sus shows prometen siempre ser una fiesta. Esta temporada, Luciano Pereyra se presenta en Mar del Plata con doble fecha de conciertos. El viernes por la noche paso el primero de los dos shows y, en esta nota te mostramos las mejores fotos de una noche perfecta.

Poco antes de las 21.20,el público (mayoritariamente femenino) que colmaba las instalaciones del club Once Unidos vio sobre el escenario, prolijamente vestido de negro a Luciano Pereyra que, para el inicio del concierto eligió poner a bailar a la multitud que se dió cita en el espacio.

Luego de un set bailable que incluyó "TE estás enamorando de mi", "Perfecta" y "El elegido", Luciano, ocasionado por el público, optó por bajar las revoluciones con el clásico "Sin Testigos" y el flamante "22 de marzo".

Tras entablar un breve diálogo con el público en el que agradeció las muestras de cariño que recibe, comenzó,, tal como había adelantado a 0223, la presentación de invitados con los que realizó diferentes versiones de sus clásicos. Así, Pereyra cantó junto a Sebastián Mendoza, The la Planta y Marcela Morello para cerrar todos juntos con el clásico Zamba para olvidar en homenaje a Mercedes Sosa.

El show tuvo también espacios para clásicos como "Chaupi corazón", la infaltables "El vestido Rojo", "Si no es muy tarde", y "Como tú", "Enséñame a vivir sin ti", "Perdóname"y "Porque aún te amo".

Cómo en cada recital, Luciano se tomó un momento para hablar con algunos de los presentes y dedicarles canciones en particular.

Después de casi dos horas de Shows y varios amargues, Luciano Pereyra y sus músicos abandonaron el escenario y, con el clásico "una más y no podemos más" volvieron para hacer bailar a todo el mundo con un midley que incluyó "Como tu" y "No es mi culpa".

Una vezas, Luciano dió muestra de calidez y profesionalismo ante un público que acompañó cada una de sus canciones.

*"Luciano Pereyra se presenta este sábado en Once Unidos.